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Во вторник "Роскосмос" отправит на МКС космический грузовик "Прогресс МС-08"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Космический грузовой корабль "Прогресс МС-08", как ожидается, во вторник будет запущен к Международной космической станции (МКС) с космодрома "Байконур".

Как сообщает "Роскосмос", ракета-носитель "Союз 2.1а" с транспортным кораблем стартует с "Байконура" в первой половине дня во вторник. Пуск назначен на 11:13 по Москве.

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Кораблю "Прогресс МС-08" предстоит доставить на МКС более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Также космонавты получат необходимое оборудование для эксперимента ICARUS по мониторингу миграций диких животных.

"Прогресс МС-08" в силу баллистических условий отправится к МКС по традиционной двухсуточной схеме, вместо двухвитковой, предполагавший рекордно короткие сроки прибытия корабля менее чем за 3,5 часа. Короткую схему стыковки предполагается отработать в июле при запуске корабля "Прогресс МС-10".

Технологию, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли, планируется отработать на грузовых кораблях, а затем применить и на пилотируемых "Союзах МС". Традиционной считается двухсуточная схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.

Как сообщалось, планировавшийся 11 февраля запуск "Прогресса" был перенесен на резервную дату - 13 февраля.

На космодроме "Байконур" "Интерфаксу" сообщили, что запуск ракеты-носителя "Союз 2.1А" с космическим "грузовиком" "Прогресс МС-08", согласно предварительным данным, был отложен в воскресенье из-за отказа одного из каналов бортового компьютера.

Теги: Роскосмос, Байконур, Прогресс МС-08
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