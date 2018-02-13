Чиновник Дербентского района Дагестана задержан за мошенничество на 4 млн рублей

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве с земельными участками в отношении сотрудника администрации Дербентского района Дагестана и его подельника, сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на мошенничество, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Оба подозреваемых задержаны.

"По версии следствия, начальник управления земельных и имущественных отношений Дербентского района Мухутдин Байрамов и местный житель Аслан Шихахмедов в сговоре хотели незаконно получить у гражданина И.Гаджиалиева 4,1 млн рублей за предоставление последнему в аренду на 49 лет двух участков земли площадью 11 га в черте района", - сказал Темирбеков. По его словам, Шихахмедов выступил в этой махинации в качестве посредника между Гаджиалиевым, желающим получить в аренду земли, и Байрамовым, сотрудником администрации района.

Цену за земли назначил Байрамов. Гаджиалиев усомнился в действиях лиц, представляющих администрацию района, и обратился в управление ФСБ, отметил собеседник агентства.

"Шихахмедов 8 февраля в кафе в г. Дербенте назначил встречу Гаджиалиеву. Последний принес ему 4,1 млн рублей. В этот момент с поличным сотрудники ФСБ задержали вымогателя. В последующем был задержан и Байрамов", - сказал Темирбеков.

8 февраля сотрудники правоохранительных органов пришли с проверками в администрацию Дербентского района Дагестана. Тогда представитель администрации Тарлан Алекперов сообщил "Интерфаксу", что в ходе проверке были изъяты документы, "связанные с земельными вопросами".