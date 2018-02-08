Силовики пришли с проверкой в администрацию Дербентского района Дагестана

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверками в администрацию Дербентского района Дагестана, сообщил агентству "Интерфакс" представитель администрации Тарлан Алекперов.

"Межведомственная комиссия правоохранительных органов проводит проверки в администрации Дербентского района. Они изымают документы, связанные с земельными вопросами. Проверки подходят к концу", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что работа сотрудников администрации не была прервана, все работали в штатном режиме.

Ранее в четверг информированный источник сообщил "Интерфаксу" об оперативно-следственных мероприятиях в министерстве строительства и министерстве транспорта, энергетики и связи Дагестана. По его словам, должностные лица этих ведомств проверяются "на предмет законности расходования бюджетных средств, выделенных в рамках республиканской адресной программы переселения из аварийного жилья".

Чиновники министерства транспорта, энергетики и связи также проверяются в связи с информацией "о приобретении по заведомо завышенным ценам оборудования для нужд ведомства", отметил источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Генпрокуратура РФ сообщала, что в деятельности управления Росприроднадзора и Росреестра по Дагестану выявлены нарушения и поставлен вопрос о привлечении виновных к уголовной ответственности.

Накануне, 7 февраля, со ссылкой на источник сообщалось, что сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и МВД проводят выемки документов в ряде региональных министерств и ведомств, а также в некоторых правоохранительных структурах, включая городские и даже районные подразделения.

5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана, двух его заместителей, а также экс-министра образования и науки республики. В тот же день их спецрейсом доставили в Москву. 6 февраля в Басманном суде Москвы экс-чиновникам было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Они были арестованы на два месяца.

Руководитель Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил правительство республики в отставку. 7 февраля он подписал указ о назначении министра экономики Татарстана Артема Здунова на пост председателя правительства Дагестана.