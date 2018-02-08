Главные новости
В РоссииВ бюллетене на выборах президента России будет восемь именСпортCAS отказался рассматривать апелляции шести россиян на отстранение от ОИВ миреПопавшие под удар коалиции США сирийские ополченцы не согласовали операцию с РФ
В России

Силовики пришли с проверкой в администрацию Дербентского района Дагестана

Есть обновление от 22:57

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверками в администрацию Дербентского района Дагестана, сообщил агентству "Интерфакс" представитель администрации Тарлан Алекперов.

"Межведомственная комиссия правоохранительных органов проводит проверки в администрации Дербентского района. Они изымают документы, связанные с земельными вопросами. Проверки подходят к концу", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что работа сотрудников администрации не была прервана, все работали в штатном режиме.

Ранее в четверг информированный источник сообщил "Интерфаксу" об оперативно-следственных мероприятиях в министерстве строительства и министерстве транспорта, энергетики и связи Дагестана. По его словам, должностные лица этих ведомств проверяются "на предмет законности расходования бюджетных средств, выделенных в рамках республиканской адресной программы переселения из аварийного жилья".

Чиновники министерства транспорта, энергетики и связи также проверяются в связи с информацией "о приобретении по заведомо завышенным ценам оборудования для нужд ведомства", отметил источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Генпрокуратура РФ сообщала, что в деятельности управления Росприроднадзора и Росреестра по Дагестану выявлены нарушения и поставлен вопрос о привлечении виновных к уголовной ответственности.

Накануне, 7 февраля, со ссылкой на источник сообщалось, что сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и МВД проводят выемки документов в ряде региональных министерств и ведомств, а также в некоторых правоохранительных структурах, включая городские и даже районные подразделения.

5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана, двух его заместителей, а также экс-министра образования и науки республики. В тот же день их спецрейсом доставили в Москву. 6 февраля в Басманном суде Москвы экс-чиновникам было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Они были арестованы на два месяца.

Руководитель Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил правительство республики в отставку. 7 февраля он подписал указ о назначении министра экономики Татарстана Артема Здунова на пост председателя правительства Дагестана.

Теги: Дагестан
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Экс-губернатор Сахалина Хорошавин приговорен к 13 годам заключенияЭкс-губернатор Сахалина Хорошавин приговорен к 13 годам заключения
Хорошавина и его подельников признали виновными в получении взятокПодробнее
ФСИН подтвердила факт освобождения пожизненно осужденногоФСИН подтвердила факт освобождения пожизненно осужденного
Ранее СМИ сообщили, что на свободу вышел 63-летний Анвар Масалимов, приговоренный к пожизненному заключению за убийство пенсионераПодробнее
В бюллетене на выборах президента России будет восемь именВ бюллетене на выборах президента России будет восемь имен
ЦИК официально завершила регистрацию всех кандидатов в президентыПодробнее
Собчак зарегистрирована кандидатом на пост президента РоссииСобчак зарегистрирована кандидатом на пост президента России
Также ЦИК зарегистрировала восьмого, последнего кандидата в президенты РФ - Максима СурайкинаПодробнее
МВД предложило в два раза ужесточить уголовное наказание за повторную пьяную ездуМВД предложило в два раза ужесточить уголовное наказание за повторную пьяную езду
Сейчас максимальное наказание установлено в виде лишения свободы сроком до двух летПодробнее
В Кремле исключили политическую подоплеку следственных действий в ДагестанеВ Кремле исключили политическую подоплеку следственных действий в Дагестане
Дмитрий Песков заверил, что антикоррупционная кампания ведется по всей стране, не ограничиваясь только одним региономПодробнее
ВС РФ внес в Госдуму законопроект о масштабной реформе процессуального законодательстваВС РФ внес в Госдуму законопроект о масштабной реформе процессуального законодательства
Предлагается сделать суд лаконичным и лишить бизнес свободы подсудностиПодробнее
Клинцевич сообщил о возможном использовании ПЗРК "Игла" против Су-25 в СирииКлинцевич сообщил о возможном использовании ПЗРК "Игла" против Су-25 в Сирии
Источник поставки оружия выясняетсяПодробнее
Бизнес-омбудсмен Титов обнародовал список желающих вернуться в РФ бизнесменовБизнес-омбудсмен Титов обнародовал список желающих вернуться в РФ бизнесменов
По мнению Титова, преследование этих предпринимателей в России незаконно, их дела должны быть пересмотреныПодробнее
Почти во всех ведомствах Дагестана началась масштабная выемка документовПочти во всех ведомствах Дагестана началась масштабная выемка документов
По данным источников, в республике полностью заменен личный состав на постах ДПСПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 8 февраля6 фото
08 февраля
Фотохроника 8 февраля
Южная Корея в преддверии Олимпиады12 фото
08 февраля
Южная Корея в преддверии Олимпиады
Их первые выборы8 фото
08 февраля
Их первые выборы
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ бюллетене на выборах президента России будет восемь именСпортCAS отказался рассматривать апелляции шести россиян на отстранение от ОИВ миреПопавшие под удар коалиции США сирийские ополченцы не согласовали операцию с РФКультура"Колесо чудес": "Титаник" семейного счастья идет ко днуЭкономика"Турецкий поток" подорожал до $7 млрдЭкономикаБлизкий Керимову фонд подтвердил переговоры о покупке банка "Возрождение"

Экс-губернатор Сахалина Хорошавин приговорен к 13 годам заключения

Экс-губернатор Сахалина Хорошавин приговорен к 13 годам заключенияХорошавина и его подельников признали виновными в получении взяток Подробнее

Полиция в Приморье завела дело по факту гибели тигра в схватке с охотником

Россия заявила об организации террористами ИГИЛ онлайн-казино

Россия заявила об организации террористами ИГИЛ онлайн-казиноТакже террористы пытаются пополнять свою казну с помощью киберпреступлений, утверждают дипломаты Подробнее

Российские силы ПВО 11 раз вылетали на перехват иностранных летательных аппаратов

Мост через реку Евфрат смыт водой на востоке Сирии

Минобороны РФ не исключает причастность США Подробнее

Постпред РФ при ООН назвал незаконным нахождение в Сирии коалиции во главе с США

Белый дом опроверг слухи о планах встречи Иванки Трамп и сестры Ким Чен Ына

В Подмосковье взорвался газовый баллон

Госдеп США констатировал низшую точку отношений с Россией

Госдеп США констатировал низшую точку отношений с РоссиейВашингтон хотел бы восстановить контакты из-за "сфер, вызывающих общую озабоченность" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru