Мэр Дербента Малик Баглиев ушел в отставку

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Глава города Дербент (Дагестан) Малик Баглиев сложил свои полномочия, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе городской администрации.

"Мэр города Дербент Малик Баглиев сложил сегодня свои полномочия, на его место временно исполняющим обязанности назначен Энрик Муслимов", - сказал собеседник агентства.

Баглиева депутаты городского собрания Дербента избрали мэром города в октябре 2015 года.

Муслимов родился в 1986 году. До назначения врио главы Дербента Муслимов занимал пост полномочного представителя главы Дагестана в южном территориальном округе республики. До этого он возглавлял региональное подразделение расформированной федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.