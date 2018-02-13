В России разработана концепция экипировки "солдата будущего"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Концепция экипировки "солдата будущего" разработана в России, она позволит защитить от огня и осколков 80% тела бойца, говорится в презентации, опубликованной вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным.

Согласно изображению, размещенному Рогозиным на своей странице в фейсбуке, российские "солдаты будущего" будут вооружены автоматом АК-12 с подствольным гранатометом и ночным прицелом. Их тело защитит бронекомплект "Пермячка", обеспечивающий защиту от огня и осколков 80% тела.

Кроме того, голову будет защищать шлем со встроенным компьютером и системой связи. Ткань костюма будет снижать заметность солдата в инфракрасном спектре, в котором работают приборы ночного видения.

Общий вес экипировки составляет 26 килограммов, ее стоимость оценивается в $45 тысяч, что вдвое дешевле аналогов стран НАТО при схожих характеристиках.

Разработчиками являются предприятия госкорпорации "Ростех".