Парламент Чечни предложил наказывать за оскорбление чувств ветеранов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Чечни подготовил законопроект об уголовном наказании за искажение истории Великой Отечественной войне и отрицание решающего вклада СССР в победу во Второй мировой войне. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на председателя чеченского парламента Магомед Даудов на заседании Совета парламента.

Обсуждение законопроекта запланировано на 15 февраля, по итогам заседания парламента будет принято решение о внесении инициативы в Госдуму. Какое наказание предусматривается для тех, кто оскорбляет чувства ветеранов, не уточняется.

Законопроект разработали по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова. В начале февраля он писал в своем твиттере, что для тех, кто умышленно искажает правду о Великой Отечественной войне, нужно ввести уголовную ответственность.

В конце января Минкультуры запретило выход в России британского фильма "Смерть Сталина", который отправили на проверку на экстремизм. Перед этим в ведомство поступило обращение деятелей культуры, которые обвинили ленту в "унижении достоинства российского (советского) человека".

"А выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы - это плевок в лицо всем тем, кто там погиб, и всем тем, кто еще остался в живых. Просим Вас, уважаемый Владимир Ростиславович, провести дополнительную юридическую экспертизу фильма на предмет соответствия законодательству России и временно отозвать прокатное удостоверение у этой картины", - отметили авторы письма, в числе которых были председатель Союза кинематографистов Никита Михалков и председатель Общественного совета при Минкультуры России Юрий Поляков.