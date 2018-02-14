Песков назвал чушью слова Пономарева об обстоятельствах начала воссоединения Крыма с РФ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью показания, данные бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым в киевском суде относительно якобы имевшей места в феврале 2014 года попытке покушения на главу российского государства Владимира Путина.

В среду, по просьбе "Интерфакса", Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле расценивают утверждение экс-депутата Ильи Пономарева в украинском суде о том, что решение о начале процесса воссоединения Крыма с Россией было принято Путиным после инцидента с вертолетом 22 февраля 2014 года. Это происшествие, по словам экс-депутата, глава российского государства якобы воспринял, как покушение на свою жизнь с участием иностранных спецслужб.

"Это чушь", - сказал Песков.

Ранее в среду Илья Пономарев дал показания в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. В частности, экс-депутат рассказал об инциденте с вертолетом 22 февраля 2014 года, о котором он, по его словам, узнал от сотрудников спецслужб.

В среду 14 февраля Пономарев давал показания в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Виктора Януковича.

В апреле 2015 года Госдума лишила Пономарева депутатской неприкосновенности и дала согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела. Ему было предъявлено обвинение в пособничестве в растрате 750 тыс. долларов фондов "Сколково". Он заочно объявлен в международный розыск. Его депутатские полномочия были прекращены. В июне 2016 года он получил вид на временное проживание на Украине.