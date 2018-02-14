Первый канал пока не получил от ЦИК предложение отложить показ фильма о Путине

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Первый канал не получил официального документа от Центральной избирательной комиссии с предложением отложить до окончания выборов показ фильма Оливера Стоуна "Путин".

"Мы пока не получили официального документа от ЦИК", - сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Первого канала Лариса Крымова, отвечая на вопрос, согласится ли канал на предложение ЦИК.

В сетке вещания канала пока нет изменений. Согласно телепрограмме, третья часть фильма "Путин" будет транслироваться в 22:30.

Ранее ЦИК России сообщил, что не усмотрел агитации в трансляции фильма, но призвал Первый канал отложить его показ и действовать "с должной степенью осмотрительности" в избирательный период.

Ранее сообщалось, что председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова и адвокаты кандидата в президенты России Ксении Собчак направили жалобы в ЦИК РФ из-за показа фильма Стоуна про президента РФ Владимира Путина на "Первом канале". В сообщении, размещенном на сайте журналистки, утверждалось, что Первый канал нарушает требования законодательства РФ в сфере выборов, так как фильм Стоуна рассказывает не только о профессиональной деятельности Путина, что является агитационным материалом.