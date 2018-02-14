В "Другой России" рассказали о доставленных из Сирии в РФ раненых россиянах

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В больницы Москвы и Санкт-Петербурга доставлены россияне, которые пострадали в результате американского удара под Дейр-эз-Зором, сообщил "Интерфаксу" один из руководителей незарегистрированной партии "Другая Россия" Александр Аверин.

"Я знаю, что раненые находятся в больницах Москвы и Петербурга", - сказал он.

Ранее "Другая Россия" заявила, что в Сирии 7 февраля в результате американского удара погиб активист партии, москвич Кирилл Ананьев.

Лидер "Другой России" Эдуард Лимонов сообщил, что еще один его активист пропал в Сирии.

В своем блоге он написал, что в районе американского удара оказались две роты из четырех негосударственных военизированных формирований. "Они действительно отправились к нефтяному месторождению. Бойцы были все обстрелянные, прошедшие через войны, профессионалы. Сколько людей погибло, пока трудно сказать", - отметил Лимонов.

По данным "Новой газеты", после американского удара под Дейр-эз-Зором по сирийским проправительственным силам погибли 13 граждан России.

Газета "Коммерсант", ссылаясь на военный источник, сообщала, что в результате американского удара под Дейр-эз-Зором 7 февраля погибли 11 российских граждан.

В Кремле заявляли, что не располагают информацией о россиянах, не являющихся военнослужащими РФ, которые могли бы участвовать в боевых действиях в Сирии.