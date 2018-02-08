Попавшие под удар коалиции США сирийские ополченцы не согласовали операцию с РФ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сирийские ополченцы, попавшие под удар американской коалиции, не согласовали свою операцию с российскими военными, сообщили в Минобороны России.

"Причиной инцидента стали несогласованные с командованием российской оперативной группы в населенном пункте Сальхиях разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Минобороны РФ уточнило, что в результате обстрела были ранены 25 сирийских ополченцев. Российских военнослужащих в данном районе сирийской провинции Дейр-эз-Зор нет.

При этом американские СМИ со ссылкой на представителя коалиции сообщали, что более 100 бойцов проправительственных сил Сирии стали жертвами "ответного" удара руководимой США антиигиловской коалиции ("Исламское государство" запрещено в РФ).

Сирийских военных обстреливают все чаще

Между тем, в российском Минобороны сообщили, что за последние дни участились обстрелы постов сирийских правительственных войск в районе населенных пунктов Мазлум, Эт-Табия и Хшам провинции Дейр-эз-Зор, куда активно возвращается мирное население. Установлено, что сирийских военных обстреливали боевики одной из "спящих" ячеек ИГИЛ, которые активизировали свою деятельность в этом районе.

"7 февраля с целью выявления и уничтожения бандгруппы одним из подразделений народного ополчения проправительственных сил проводились разведывательно-поисковые действия в направлении бывшего нефтеперерабатывающего завода Эль-Исба", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что при выполнении задачи ополченцы подверглись внезапному обстрелу из минометов и РСЗО, после чего по ним нанесли удар вертолеты возглавляемой США "международной коалиции".

"После переговоров российского командования на авиабазе Хмеймим по установленным каналам взаимодействия с представителями штаба сил международной коалиции американская сторона заявила, что нефтеперерабатывающий завод находится под контролем Сирийских демократических сил и военнослужащих США", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что произошедший инцидент "в очередной раз продемонстрировал, что истинной целью продолжения незаконного нахождения сил США на территории Сирии является уже не борьба с международной террористической группировкой ИГИЛ, а захват и удержание под своим контролем экономических активов, принадлежащих только Сирийской Арабской Республике".