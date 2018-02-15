ЦИК не счел показ фильма о Путине поводом увеличить эфирное время других кандидатов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия РФ не видит основания для предоставления кандидатам в президенты дополнительного эфира на "Первом канале" в связи с показом там трех серий фильма Оливера Стоуна "Путин".

"Никакого права на получение какого-то дополнительного эфира нет. Законных оснований у "Яблока" для своих требований нет", - сообщила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина журналистам в четверг.

По ее словам, в ЦИК "удивлены таким подходом политической партии". "Мы вчера детально разобрали эту проблему, и ЦИК отметил отсутствие нарушения закона со стороны Первого канала. Мы обратились к Первому каналу и другим СМИ учитывать общественную нагрузку и не создавать поводов для жалоб", - рассказала Гришина.

Ранее сообщалось, что лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова направила в ЦИК жалобу, в которой она попросила предоставить кандидатам в президенты РФ эфирное время на Первом канале для распространения информации о себе в том же объеме, который был выделен для трансляции фильма "Путин", или признать показ незаконным.

После обращения Слабуновой и адвокатского корпуса кандидата в президенты России Ксении Собчак ЦИК предложил Первому каналу в добровольном порядке прервать трансляцию фильма и продолжить ее после выборов. После этого Первый канал отменил запланированный на четверг показ финального эпизода четырехсерийного фильма.