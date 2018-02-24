В ЦИК РФ объяснили появление на сайте Тульского избиркома "данных о явке"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Тульский избирком ошибочно разместил на сайте комиссии "данные" о явке, полученные в ходе тренировки по подготовке к президентским выборам, сообщил "Интерфаксу" зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев в субботу.

Он рассказал, что в настоящий момент избирательная система страны насчитывает почти один миллион сотрудников, в нее входят 85 избирательных комиссий субъектов РФ, 2777 территориальных избиркомов (ТИК), более 96000 участковых избирательных комиссий (УИК). В них проходят масштабные тренировки по подготовке ко дню голосования.

"В ходе тренировки, естественно, используются придуманные цифры. Только человек, никогда не занимавшийся организацией тренировок, не понимает этого", - сказал Булаев.

Он отметил, что отрабатывается взаимодействие между этим огромным количеством специалистов и системой ГАС "Выборы".

"На одном из этапов тренировки отрабатывалось получение и передача данных по явке в ходе голосования. В одной из ТИК Тульской области системный администратор ошибочно установил не тренировочный, а штатный режим работы системы. И результаты были размещены на сайте избиркома", - сказал Булаев.

Он пояснил, что тренировки проводятся для того, чтобы "усовершенствовать технические моменты, а также для приобретения сотрудниками избиркомов необходимых профессиональных навыков по получению и вводу информации в систему".

По его словам, этой ошибкой воспользовались "те, кто начал интерпретировать и придумывать различные версии случившегося".

"Эти люди обладают больной фантазией и большим желанием попытаться поймать кошку в темной комнате, которой там к тому же и нет", - пояснил зампредседателя ЦИК.

Ранее ряд СМИ сообщил, что на сайте избирательной комиссии Тульской области появилась информация о явке избирателей на выборах президента РФ. По информации изданий, на сайте комиссии сообщалось, что явка избирателей в регионе "составила" 40,05%. Также приводились данные по явке на выборочных избирательных участках, где она достигла 77%.