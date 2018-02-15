В МВД назвали "ВКонтакте" лидером в распространении наркотиков среди соцсетей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - "Вконтакте" является абсолютным лидером среди соцсетей в России по использованию в качестве ресурса для рекламы и распространения наркотиков, заявил начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.

"Проведенный мониторинг показал, что для пропаганды потребления наркотиков и размещения сведений о местах их приобретения злоумышленниками активно используются социальные сети. Наиболее востребованы среди лиц, относящихся к членам пронаркотической субкультуры, "ВКонтакте". На ее долю приходится 89% запросов по соцсетям, поступивших из Роскомнадзора, на втором месте по популярности проект "Одноклассники" - 8%. Меньше востребованы в наркосреде такие ресурсы, как "Живой журнал", "Фейсбук" и "Твиттер"",- сказал Храпов журналистам в четверг.

Он отметил, что группы и сообщества, в том числе закрытого характера, создаваемые на подобных ресурсах для пропаганды наркопотребления, "фактически являются подобием электронных наркопритонов", где можно получить подробную информацию о способах изготовления и употребления наркотиков и их воздействии, фото, аудио, видеоматериалы, текстовые сообщения.

Также на этих ресурсах несовершеннолетние рекрутируются в наркокурьеры, отметил он.

По его словам, за 2017 проанализировано содержание порядка 48 тысяч интернет-страниц, по которым принято около 21 тысячи решений, являющихся основанием для блокировки этих страниц Роскомнадзором.