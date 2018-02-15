Антинаркотический главк МВД обвинил YouTube в попустительстве рекламе наркотиков

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Администрация видеохостинга YouTube не препятствует рекламе наркотиков на ресурсе, заявил начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.

"Вынужден отметить, что и по сей день на видеохостинге размещается множество пронаркотической информации. К сожалению, администрация данного ресурса не уделяет должного внимания модерированию своего сайта и удалению подобного контента, публикация которого противоречит политике самого же видеохостинга", - сказал Храпов в Госдуме в четверг.

Он отметил, что с начала февраля снова стала появляться информация о распространения на YouTube рекламы, призывающей к покупке наркотиков.

"Наиболее крупным интернет-площадкам направлены предложения об организации взаимодействия в рамках противодействия размещению информации о наркотиках и необходимости повышения качества модерирования своих сайтов. Но мы не всегда находим понимание среди владельцев значимых интернет-проектов", - сказал он.

"Например, в 2017 году мы фиксировали существенные объемы рекламы и пропаганды наркотиков через видеохостинг с многомиллионной аудиторией YouTube, владельцем которой является американская компания Google. Одним из способов подобной рекламы были короткие ролики, предшествующие искомому пользователем контенту", - сказал начальник антинаркотического главка МВД.

По его словам, в результате совместной с Роскомнадзором работы "вал этой незаконной смертоносной рекламы удалось остановить".

"Но, по данным наших специалистов, с ней успели ознакомиться порядка 33 млн граждан, что вызывает серьезную тревогу, в том числе и по причине свободного доступа к данной противоправной информации несовершеннолетних", - сказал он.