"ВКонтакте" назвал причину сбоя в работе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сбой, который произошел в пятницу днем в работе соцсети "ВКонтакте", связан с серьезной аварией в энергосистеме одного из дата-центров, сообщили в пресс-службе компании.

Там отметили, что "ВКонтакте" в пятницу вечером постепенно возобновляет работу, сейчас проблемы устраняются, доступ к сервисам восстанавливается. Отображается лента новостей, личные профили пользователей, музыка, видео и документы, а также отправляются сообщения. При этом работу еще не восстановил раздел "Товары".

Около часа назад сообщалось, что сайт социальной сети "ВКонтакте" перестал работать из-за недоступности сервера. "К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже", - сообщалось при попытке входа на сайт.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе соцсети, проблема коснулась части пользователей, ориентировочно в 15:45 по московскому времени. Часть пользователей не могла получить доступ как к мобильной, так и к десктопной версии.

"Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам", - отметили в компании.