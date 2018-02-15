Захарова по глазам определила голодных журналистов и позвала их есть блины

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила российских и западных журналистов попробовать русские блины после еженедельного брифинга в МИД в четверг.

"У нас небольшой сюрприз для вас, брифинг проходит в неделю, в которую отмечают древний народный праздник - Масленицу", - сказала она. "Масленица без блинов - не Масленица, поэтому мы вас всех приглашаем на небольшую дегустацию", - добавила Захарова.



"По глазам вижу, что вы проголодались", - отметила она.