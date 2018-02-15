ВС РФ принял третью жалобу на регистрацию Путина кандидатом в президенты

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд России в четверг зарегистрировал третье обращение о признании незаконной регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Материал поступил в суд сегодня от административных истцов Букина Евгения Александровича, Глухина Николая Сергеевича, Макарова Евгения Алексеевича, Помадовой Дарьи Владимировны, Симакова Григория Валерьевича, Тюленко Людмилы Михайловны. Дата судебного заседания пока не назначена", - сказали в суде.

Накануне с аналогичным требованием "признать незаконным и отменить решение Центральной избирательной комиссии РФ от 6 февраля 2018 года о регистрации Путина В.В. кандидатом в президенты Российской Федерации" в Верховный суд России обратилась кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. Судебное заседание по рассмотрению ее искового заявления назначено на 16 февраля в 10:00 мск.

Как указывает в жалобе Собчак, Владимир Путин не имеет права по Конституции выдвигаться на эту должность, так как занимал ее уже два срока подряд.

Позже в Верховный суд РФ с таким же требованием обратился Федоров Сергей Глебович. Дата рассмотрения его административной жалобы ещё не назначена.

Зампред ЦИК Николай Булаев ранее заявил, что запретов на участие Путина в выборах на данный момент нет.