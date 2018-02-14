ЦИК ответил Собчак на ее жалобу на регистрацию Путина кандидатом

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак пожаловалась в Верховный суд на регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты; зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что запретов на участие Путина в выборах на данный момент нет.

"Эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, поэтому удивляет, что Ксения Анатольевна (Собчак) только сейчас дошла до того, чтобы опять поднять эту тему. Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ - на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича (Путина) нет", - заявил Булаев "Интерфаксу" во вторник.

Он предположил, что Собчак действует на эмоциях в данной ситуации и не станет подавать такую жалобу.

Ранее журналистка в ходе встречи со своими сторонниками в Курске сообщила, что подала официальное заявление в Верховный суд с жалобой на участие Путина в президентских выборах.

В твиттере штаба Ксении Собчак отмечается, что, по мнению юристов кандидата, Путин не имеет право по Конституции выдвигаться на эту должность, так как занимал ее уже два срока подряд.

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова сообщила "Интерфаксу", что официальное письмо с обоснованиями иска будет направлено в суд и опубликовано в среду.