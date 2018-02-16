"ВКонтакте" восстановила работу

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Социальная сеть "ВКонтакте" полностью восстановила работу после сбоя. Все разделы сайта отображаются и работают без ошибок.

Ранее сообщалось, что "ВКонтакте" перестала работать днем в пятницу из-за недоступности сервера. Как объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе соцсети, проблема коснулась части пользователей, ориентировочно в 15:45 по московскому времени. Пользователи не могли получить доступ как к мобильной, так и к десктопной версии.

По данным "ВКонтакте", произошла "серьезная авария в энергосистеме одного из дата-центров".