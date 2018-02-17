В 2017 году 4,5 млн российских должников не смогли выехать из страны

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Более 4,5 млн россиян не могли выехать в прошлом году за рубеж из-за долгов вследствие наложенного приставами временного запрета в качестве меры принудительного взыскания, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

"В течение 2017 года территориальными органами ФССП вынесено почти 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ (за 2016 год - 2,3 млн постановлений)", - говорится в проекте итогового доклада на сайте ведомства.

Всего, по данным Службы, с учетом постановлений, действовавших на начало года, в прошедшем году на исполнении в Пограничной службе ФСБ находилось 4,5 млн постановлений, что более чем на 48% больше, чем в 2016 году (3 млн постановлений). "В результате применения временного ограничения на выезд должников из РФ за прошедший год должниками были полностью или частично исполнены обязательства в рамках 1,4 млн исполнительных производств, погашена (в том числе частично) задолженность на сумму 67,1 млрд рублей", - говорится в документе.

В нем отмечается, что вследствие перехода на электронное межведомственное взаимодействие "удалось добиться значительного сокращения сроков снятия временного ограничения на выезд должников из РФ".