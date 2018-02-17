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Пьяный сочинец избил приехавших по вызову сотрудников скорой помощи

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские Сочи проводят проверку по факту нападения на медицинских работников, сообщает в субботу пресс-служба МВД России.

"В ходе конфликта пациент нанес телесные повреждения прибывшим для оказания медпомощи фельдшеру и водителю "скорой", - говорится в сообщении.

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На место ЧП выехали сотрудники полиции, которые установили, что гражданин, вызвавший скорую помощь, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правонарушитель доставлен в отдел полиции Сочи. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

"Проверка по факту нападения на сочинских медработников продолжается, - цитирует пресс-служба официального представителя МВД Ирину Волк. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела".

Между тем источник в экстренных службах региона сообщил "Интерфаксу", что сотрудники Следственного управления СКР по Краснодарскому краю намерены возбудить уголовное дело по факту нападения на сотрудников "скорой".

Собеседник агентства отметил, что пьяный сочинец, ранивший ножом своего соседа во время драки, сам вызвал по телефону бригаду скорой помощи. "После приезда "скорой" пьяный избил врача и ранил ножом в плечо водителя бригады", - отметил собеседник агентства.

Теги: Сочи
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