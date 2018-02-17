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МИД РФ заявил о подготовке националистами в Киеве новой антироссийской акции

Есть обновление от 20:35

Постпред России при ОБСЕ призвал Запад отреагировать на действия радикалов

МИД РФ заявил о подготовке националистами в Киеве новой антироссийской акции
Акция националистов у здания Россотрудничества в Киеве
Reuters

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Москва возмущена нападением на центр Россотрудничества в Киеве, предупреждает о готовящихся новых провокациях и надеется на соответствующую оценку действий националистов со стороны ОБСЕ и Запада, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Возмущены продолжающимися бесчинствами националистов на Украине. 17 февраля представители украинской националистической организации С14 ("Сечь") напали на здание Россотрудничества в Киеве", - говорится в его заявлении, распространенном МИД РФ.

"По имеющейся информации, завтра, 18 февраля, еще одна неонацистская группировка "Организация украинских националистов" (запрещена в РФ) собирается поджечь здание Россотрудничества. Это недопустимо", - сказал он.

В связи с этой провокацией и угрозами российская сторона обратились в СММ ОБСЕ с требованием отреагировать на проявление агрессивного национализма и издать срочный доклад о произошедшем, "чтобы об этом варварстве знали все государства-участники ОБСЕ".

Как сообщалось ранее сегодня, представители украинских националистических организаций сорвали со здания представительства Россотрудничества в Киеве российский флаг и сожгли его. Фотографии и видео акции размещены на странице организации С14 в фейсбуке. На место происшествия выезжала полиция, однако задержан никто не был.

В Россотрудничестве, свою очередь, рассказали, что радикалы проникли на территорию Российского центра науки и культуры, уничтожили флаг РФ, выставку, посвященную творчеству Федора Шаляпина. Кроме того, была сорвана репетиция спектакля "Ревизор". Нападению подверглись сотрудники центра. В момент проведения акции националистов было более 60 детей.

Теги: Киев, Россотрудничество
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