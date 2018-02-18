Под Петербургом задержали дежурного по станции из-за столкновения поезда и автобуса

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Следователи, расследующие столкновение скоростного поезда "Ласточка" с пассажирским автобусом под Петербургом в субботу, установили двух подозреваемых, сообщает в воскресенье "Телеграм-канал" СКР.

"Собранные доказательства позволили установить подозреваемых по обоим расследуемым уголовным делам. В порядке ст. 91-92 УПК РФ задержан дежурный по станции Зеленогорск, а в отношении дежурной по переезду избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении.

"Следователями СК России установлено, что при въезде на железнодорожный переезд пассажирского автобуса MAN перед ним поднялись плиты УЗП, а также опустились шлагбаумы, которые не позволили транспортному средству покинуть переезд, - отметили в СКР. - В автобусе находилось 15 пассажиров, которым до столкновения удалось покинуть салон. Из числа пассажиров никто не пострадал".

В ходе осмотра места происшествия изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе техническая документация на переезд. Был также произведен осмотр электропоезда, находящегося в локомотивном депо. В ходе осмотра обнаружены многочисленные механические повреждения состава, отметили в ведомстве. "Предварительная сумма ущерба составляет 7 млн рублей", - сообщили в СКР.

Следователями произведены обыски, в ходе которых изъяты регистратор служебных переговоров и техническая документация, имеющая значение для уголовного дела. Допрошены свидетели о очевидцы происшествия.

"Потерпевшим признан водитель автобуса, 1953 года рождения, в ходе допроса он рассказал, что проехал на переезд при разрешающем сигнале светофора, однако перед ним закрыли шлагбаумы, в связи с чем он не смог выехать с переезда, - сообщили в СКР. - В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильно тяжелое".

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших данному происшествию. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в воскресенье сообщалось, что автобус совершал заказную перевозку на курорт Пухтолова Гора, в нем находились 15 человек. По данным компании-перевозчика "Пассажиравтотранс", автобус въезжал на переезд по разрешающему сигналу светофора, но при пересечении ж/д переезда в поселке Рощино оказался заблокирован закрытым шлагбаумом.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило два уголовных дела после столкновения автобуса с поездом "Ласточка" - по статьям "халатность" и "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

По предварительным данным, в субботу около 11:30 на железнодорожном переезде 56-го километра перегона "Зеленогорск - Рощино" скоростной электропоезд "Ласточка", следовавший из Санкт-Петербурга в Выборг, совершил наезд на автобус MAN. В результате пассажирский автобус и головной вагон электропоезда получили значительные механические повреждения и водителю автобуса были причинены телесные повреждения.