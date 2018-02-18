Задержана жена расстрелявшего людей в Кизляре мужчины

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать женщину, которая была рядом со стрелявшим по людям преступником в дагестанском Кизляре.

"Женщина, которая, по предварительной информации, является супругой бандита, стрелявшего в людей в Кизляре, и которая в начале акта была со своим мужем, задержана сотрудниками правоохранительных органов", - сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Она попыталась скрыться, но не успела. Также, предварительно, сама женщина не стреляла, стрелял только мужчина, который был впоследствии уничтожен ответным огнем силовиков", - добавил собеседник агентства.

Как сообщил "Интерфаксу" помощник руководителя республиканского СКР Расул Темирбеков, по факту нападения на людей возбуждено уголовное дело по двум статьям - об убийстве и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что неизвестный в Кизляре расстрелял толпу людей, которые отмечали Масленицу. В результате погибли четыре женщины. Получили ранения местная жительница, сотрудник полиции и Росгвардии. Ответным огнем преступник был уничтожен.

Позднее источник сообщил, что преступников, устроивших стрельбу, было двое - муж и жена. По его словам, перед тем, как был отрыть огонь, жена убежала, стрелял мужчина.