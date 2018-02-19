Глава Дагестана назвал стрельбу в Кизляре попыткой разъединить общество

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Трагедия в Кизляре сплотила представителей разных народов и конфессий, проживающих в Дагестане, заявил врио главы Дагестана Владимир Васильев.

"Тот, кто хотел в Кизляре разъединить многонациональное и многоконфессиональное общество Дагестана, добился обратной реакции: мы еще более едины, чем было раньше. Мы хорошо понимаем, какую цель преследовали враги развития Дагестана. Враги, которые хотят наше общество многонациональное столкнуть. Любым путем. Но у них это не получится", - сказал Васильев журналистам в ходе визита в Кизляр в понедельник.

В свою очередь муфтий Дагестана Ахмад-хаджи Абдуллаев подчеркнул, что трагедия в Кизляре касается всех жителей Дагестана, и главная задача - сделать так, чтобы людей, подобных мужчине, открывшему огонь по мирным жителям, в республике не было.

"В первую очередь выражаем соболезнования родным и близким и всем дагестанцам - эта трагедия касается жителей всего Дагестана. Подобрать слова в такие трудные моменты, конечно, трудно. Мы до сих пор делали и будем делать все, чтобы таких людей в нашем обществе не было", - сказал он.

Как сообщалось, в воскресенье вооруженный мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по прихожанам церкви в Кизляре. Погибли пять женщин. Еще четыре человека находятся в больнице с различными ранениями.