Врачи прооперировали двух тяжело раненных при стрельбе в Кизляре женщин

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Состояние двух пострадавших во время стрельбы в дагестанском Кизляре женщин оценивается как тяжелое, состояние раненых полицейских - средней степени тяжести, сообщает в воскресенье пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

"На данный момент в Кизлярской ЦГБ остаются четверо пострадавших. Состояние двух женщин врачи оценивают как тяжелое, женщинам проведены операции. Состояние полицейских - средней степени тяжести, они находятся в отделении травматологии с ранениями нижних конечностей. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Врачи работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Дагестана, в настоящее время родственникам погибших и пострадавших оказывают помощь психологи.

В воскресенье в городе Кизляр преступник открыл стрельбу из охотничьего ружья по прихожанам церкви. Погибли пять женщин. Еще четыре человека находятся в больнице с различными ранениями.