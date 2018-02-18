МВД Дагестана опровергло задержание женщины после стрельбы в Кизляре

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Информации о задержании кого-либо после стрельбы в Дагестане не поступало, сообщил агентству "Интерфакс" и.о. руководителя пресс-службы МВД Дагестана Руслан Ибрагимгаджиев.

"Мы не подтверждаем эту информацию. По нашим сведениям, не было никакой задержанной женщины. Был один преступник, который стрелял в толпу. И его в последующем уничтожили", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что, по некоторым данным, преступников, устроивших стрельбу, было двое - муж и жена. Также сообщалось, что позднее правоохранительные органы задержали женщину.

Сегодня вечером неизвестный в Кизляре расстрелял толпу людей, которые отмечали Масленицу. По некоторым данным, огонь мог быть открыт по прихожанам церкви. В результате были убиты пять человек.

Как сообщил представитель республиканского СКР Расул Темирбеков, преступник оказался 22-летним местным жителем. Он был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.