Лавров призвал западных партнеров дисциплинировать "Джабхат ан-Нусру"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россия призывает страны Запада оказать влияние на группировку "Джабхат ан-Нусра" (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии, чтобы она отказалась от террористических действий, в противном случае эта структура подлежит уничтожению, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в понедельник.

"Мы просим наших западных коллег, которые имеют рычаги влияния на "Джабхат ан-Нусру" - они это не отрицают, - сделать так, если речь идет о решении гуманитарных проблем, то, прежде всего, дисциплинировать эту структуру, которая является террористической", - подчеркнул российский министр.

"Иначе она подлежит уничтожению, и здесь каких-либо сомнений быть не может", - предупредил Лавров.

Глава МИД РФ отметил также, что за призывами остановить наступление сирийской армии на "Джабхат ан-Нусру" "скрывается стремление ее в очередной раз вывести из-под удара".