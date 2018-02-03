Боевики "Джабхат-ан-Нусры" взяли на себя ответственность за сбитый в Идлибе Су-25

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Боевики группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", входящие в запрещенную в России "Джабхат-ан-Нусру", взяли на себя ответственность за сбитый в сирийском Идлибе российский самолет Су-25, сообщает газета Washington Post со ссылкой на связанное с террористами информационное агентство Ebaa.

Издание, в частности, приводит слова командира отряда противовоздушной обороны боевиков, Махмуда Туркмани, который заявил, что российский самолет был сбит с помощью ПЗРК якобы во время бомбежки города Серакаб в Идлибе. Он назвал это местью за своих людей.

Ранее в субботу Минобороны РФ заявило, что в провинции Идлиб, в зоне, подконтрольной террористической группировке "Джабхат-ан-Нусра", боевики сбили из ПЗРК Су-25, патрулировавший зону деэскалации. Летчик катапультировался, но погиб в бою.

После этого российские военные нанесли по району атаки на самолет удар высокоточным оружием.