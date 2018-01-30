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Путин назвал Родченкова придурком c наличием проблем с законом

Президент считает, что информатор ВАДА заслуживает места в тюрьме

Путин назвал Родченкова придурком c наличием проблем с законом
Президент России Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами в Гостином дворе
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал информатора ВАДА Григория Родченкова придурком и преступником.

"Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в США - ИФ). Послушайте, у человека явно проблемы и с законом - он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией", - сказал Путин на встрече с доверенными лицами в Москве.

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Кроме того, как подчеркнул президент, "у него были попытки суицида". "Ну, дай ему Бог здоровья, пусть поправится. Ну, это же о чем-то говорит. Это говорит о проблемах, и все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще", - отметил Путин.

Президент напомнил, что этому предшествовала история с мельдонием, который использовался спортсменами из бывшего СССР, но не использовался западниками. "Мельдоний никогда не считался допингом и не является таким. Мельдоний не дает конкурентные преимущества, он просто восстанавливает сердечную мышцу после серьезных нагрузок. Нет, вцепились в этот мельдоний, потому уже не знали, что с этим делать", - отметил Путин.

Как сообщалось накануне, Родченков дал первое интервью после побега из России в США, оно вошло в документальный фильм немецкого журналиста Хайо Зеппельда.

Родченков стал информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое расследует применение допинга в российском спорте. Предполагается, что в допинговых схемах участвовало российское государство на уровне профильного министерства и спецслужб. В результате сборная России была отстранена от Игр-2018 в Пхенчхане, а российским спортсменам разрешили выступать в ОИ лишь под нейтральным флагом.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в создании системы допинга.

Против Родченкова возбуждено несколько уголовных дел.

Теги: Владимир Путин, Григорий Родченков
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