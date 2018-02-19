Две девочки разбились насмерть после падения с высотки в Ижевске

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства гибели двух девочек-подростков, чьи тела были найдены в понедельник около одного из высотных домов в Ижевске, сообщила уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева.

"Я подтверждаю факт гибели двух девочек-подростков сегодня в одном из районов города Ижевска. Девочки погибли в результате падения с высоты", - сказала Авдеева журналистам в понедельник.

Она уточнила, что одной девочке было 12 лет, другой 15, и они проживали в другом районе города. По ее словам, девочки погибли в результате падения с 18-го этажа высотного дома.

"Сейчас будет проводиться работа с ближайшим окружением девочек - с друзьями, сестрами", - добавила она.