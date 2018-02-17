Названа предварительная причина смерти ребенка в детском саду в Новой Москве

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет назвал предварительную причину смерти 3-летней девочки, которая скончалась накануне в детском саду в Новой Москве. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в ходе судебно-медицинского исследования было установлено, что ребенок умер в результате сердечной дисфункции.

По ее словам, следователи особенно тщательно проверяли версию о том, что ребенок был оставлен на морозе без присмотра. Однако эксперты не выявили признаков признаков переохлаждения организма. Внутренних или внешних травм у ребенка также не было обнаружено.

"Распространенные в СМИ сведения о том, что ребенок находился на улице длительное время без присмотра взрослых, и в результате чего был обнаружен в бессознательном состоянии, своего объективного подтверждения не нашли. В ходе проведения неотложных следственных действий и допросов сотрудников и руководства детского сада установлено, что прогулка детей производилась в соответствии с предусмотренными нормами. После того, как у девочки произошёл приступ, она незамедлительно была перемещена в помещение, где также присутствовала медсестра, и весь персонал ожидал прибытия скорой помощи. Во время ожидания ребенку оказывалась первая помощь", - говорится в сообщении СКР.

Как сообщалось ранее, утром 16 февраля воспитательница и нянечка детского сада, расположенного на территории Новой Москвы, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки, заметили отсутствие ребенка. Воспитатели вернулись и обнаружили лежащую на снегу без сознания девочку 2014 года рождения. Сотрудники детского сада вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть ребенка.

Накануне в СМИ появилась информация, что девочку забыли на прогулке и спохватились только через несколько часов. Однако куратор образовательных организаций Троицкого и Новомосковских округов Москвы Павел Карпов в беседе с "Интерфаксом" опроверг эту информацию.

"По информации, представленной директором школы №2120 Аллой Шурухиной, ребенок находился на прогулке в группе из 25 детей под постоянным присмотром двух воспитателей. Девочке стало плохо. Незамедлительно была вызвана "скорая помощь", а также оказаны первичные реанимационные действия. К несчастью, девочку не удалось спасти", - рассказал он.

По факту смерти ребенка следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено два дела - по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и ст. 293 УК РФ (халатность).