Задержанного совладельца "дочки" Газпрома заподозрили в организации убийства

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Задержанный правоохранительными органами экс-гендиректор "Спецгазавтотранса" (ныне - ПАО "Газпром Спецгазавтотранс", входит в "Газпром"), член совета директоров компании Владимир Тумаев подозревается в организации заказного убийства, в результате которого был ранен человек, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Он отметил, что ситуация могла быть связана со спорами хозяйствующих субъектов.

Агентство пока не располагает официальными комментариями правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о задержании Тумаева.

Тумаев руководил "Спецгазавтотрансом" с 1984 по 2009 годы. В настоящее время, согласно отчетности предприятия за четвертый квартал 2017 года, входит в совет директоров ПАО "Газпром Спецгазавтотранс", ему принадлежит 12,68% уставного капитала общества. Он также был основателем и президентом футбольного клуба "Союз-Газпром" (ныне "Зенит-Ижевск").