Что произошло за день: понедельник, 19 февраля

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин подписал пакет законов об амнистии капиталов. Второй этап амнистии стартует 1 марта 2018 года и продлится до 28 февраля 2019 года.

- Задержан экс-гендиректор и совладелец "Спецгазавтотранса", удмуртской "дочки" Газпрома. По данным источника, он подозревается в организации заказного убийства.

- Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по обвинению в незаконном обороте сильнодействующих веществ.

- В КПРФ опровергли появившиеся накануне сообщения о вступлении Грудинина в партию.

- Прокуратура пообещала проверить данные о профподготовке пилота разбившегося Ан-148.

- "Коммерсантъ" узнал об угрозе закрытия аптек в небольших городах - поводом стал разрабатываемый закон, который разрешит продуктовым магазинам продавать безрецептурные препараты.

- На московский кинотеатр "Пионер" составили три административных протокола за показ "Смерти Сталина", ему грозит штраф до 300 тысяч рублей.

- В Приамурье начали подделывать новую двухтысячную купюру.

- Некоторые рестораны быстрого питания сети KFC в Великобритании временно прекратили работу из-за нехватки куриного мяса.

- Фотогалерея о том, как по всей России проводили Масленицу.

Олимпийский дневник:

- Антидопинговый отдел CAS зарегистрировал дело керлингиста Крушельницкого. В воскресенье штаб российской делегации на Олимпиаде получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил, однако имя спортсмена официально до сих пор не называлось.

- Олимпийская команда России потерпела поражение от сборной Канады в матче 1/2 финала женского хоккейного турнира Игр-2018 в Пхенчхане со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0).

- Российские олимпийцы сохранили за собой 20-е место медального зачета Игр-2018 в Пхенчхане по итогам соревнований, прошедших в понедельник.