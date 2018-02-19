Продлен арест сообщившего о нарушениях в суде петербургского экс-секретаря суда

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 22 апреля срок содержания под стражей Александру Эйвазову, бывшему секретарю судебного заседания Октябрьского суда Петербурга, рассказавшему о нарушениях в суде. Об этом сообщил руководитель "Команды 29", адвокат Эйвазова Иван Павлов.

По мнению защиты Эйвазова, продление меры грубо нарушает закон. Как заявляет Павлов, продлить меру пресечения после окончания предварительного следствия можно только в том случае, если защите не хватило времени для ознакомления с материалами дела.

"По закону максимальный срок содержания под стражей составляет шесть месяцев на стадии следствия для преступлений небольшой и средней тяжести, в которых обвиняют Эйвазова. Дальнейшее продление возможно только если это необходимо обвиняемому для ознакомления с материалами дела, - сказал Павлов. - Мы заявили, что отказываемся от продолжения ознакомления, тем более, что с большинством материалов мы ознакомлены, и Эйвазов должен был быть освобожден по истечении шести месяцев. Однако суд грубо нарушил закон, заявив, что защитники обязаны знакомиться с материалами - якобы это обязанность, а не право защиты".

Александр Эйвазов устроился в Октябрьский суд Санкт-Петербурга секретарем судебного заседания в октябре 2016 года. По словам самого Эйвазова, в суде он столкнулся с постоянными нарушениями закона, в том числе и со стороны судей. Уже в декабре он уволился и направил несколько десятков жалоб о несоблюдении норм трудового законодательства, процессуальных нарушениях и неэтичном поведении некоторых должностных лиц суда в МВД, СК, прокуратуру и другие органы.

В августе 2017 года Эйвазов был арестован, ему предъявили обвинение во вмешательстве в деятельность суда. По версии следствия, Эйвазов, пытаясь навредить конфликтовавшей с ним судье, специально недооформил ряд документов. Бывший секретарь заявлял, что не закончил и не подписал протокол по одному из дел, поскольку сначала находился на больничном, после чего сразу уволился из суда и посчитал, что подписать протокол задним числом, не являясь сотрудником суда, будет нарушением закона. В январе по заявлению судьи Ирины Керро, у которой работал Эйвазов, ему предъявили второе обвинение - в клевете на судью.

С августа Эйвазов находится в изоляторе, адвокаты неоднократно заявляли ходатайства о госпитализации бывшего секретаря, который болен бронхиальной астмой в тяжелой форме.

19 января стало известно об окончании предварительного следствия по делу, 23 января следователь назначила Эйвазову психолого-психиатрическую экспертизу. 14 февраля адвокаты сообщили о возможной фальсификации доказательств по делу: в материалах был обнаружен незаполненный и недатированный протокол ознакомления потерпевшего с материалами дела с подписью судьи Ирины Керро.

"Правозащитный Мемориал" признал Эйвазова политзаключенным, а Amnesty International - узником совести.