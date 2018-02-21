В ФСБ назвали подрядчиков из коммерческих фирм фигурантами дела о хищениях в ДМТ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Управление федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточняет, что фигурантами дела о хищении средств, выделенных на проектирование новой сцены Малого драматического театра (Театра Европы), являются подрядчики.

"Управление обращает внимание средств массовой информации на то, что фигурантами указанного уголовного дела являются представители коммерческих компаний, привлеченных к проектным работам на договорной основе", - говорится в сообщении пресс-службы управления.

В УФСБ повторяют, что в настоящее время ряд фигурантов дела задержан, с ними проводятся следственные действия, по результатам которых будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее пресс-служба УФСБ региона сообщила о задержании ряда фигурантов дела о хищении не менее 45 млн рублей, выделенных на проектирование новой сцены МДТ.

Позже глава Минкультуры РФ Владимир Мединский сообщил, что уголовное дело было инициировано министерством. Он подчеркнул, что речь идет о недобросовестных подрядчиках, а театр к уголовному делу отношения не имеет.