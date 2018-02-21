В Минобороны исключили обсуждение увеличения срока службы по призыву

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ заявляют, что не поднимали вопрос об увеличении сроков военной службы по призыву.

"В министерстве обороны Российской Федерации никаких законодательных инициатив об увеличении срока военной службы граждан по призыву не рассматривается", - сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации военного ведомства.

"Как и ранее, на военную службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, которые оповещаются повесткой военного комиссариата, вручаемой им лично под роспись", - добавили в Минобороны.

На данный момент срок военной службы по призыву составляет один год.

По данным Минобороны, осенью 2017 года для прохождения службы в вооруженных силах РФ было призвано 134 тысячи человек.

"План по призыву граждан на военную службу был выполнен в полном объеме", - отметили в департаменте.

Что касается граждан, не явившихся в военные комиссариаты по повесткам, то их количество с каждым годом уменьшается и в настоящее время не превышает 0,2% от числа вызывавшихся на призывные мероприятия, подчеркнули в департаменте.

Между тем, в январе в Совфеде заявляли, что срок службы по призыву в один год, так как оно не обеспечивает боеспособность армии.