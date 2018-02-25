За год в России было осуждено 4,2 тыс. военнослужащих

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Каждый пятый из числа осужденных в прошлом году за различные преступления российских военнослужащих - офицер, сообщили "Интерфаксу" в Верховном суде РФ.

"В 2017 году военными судами было осуждено 4272 военнослужащих, среди 893 офицера или 21% от общего числа осужденных военных", - сказал собеседник агентства.

По его данным, чаще всего офицеры были осуждены за хищения и превышение должностных полномочий - соответственно 285 и 213 человек.

Далее по статистике идут осужденные офицеры за дачу или получение взятки, а также за нарушение правил дорожного движения.

В Верховном суде отметили при этом, что, по сравнению с 2016 годом, в прошлом году зафиксировано снижение офицерской преступности - примерно на 12%.