В редакции "МБХ Медиа" сообщили о блокировке своего сайта

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Сайт издания "МБХ Медиа" заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры, сообщили "Интерфаксу" в редакции издания.

"Сайт МБХ медиа по требованию Генпрокуратуры заблокировали", - сказали "Интерфаксу" в редакции сайта.

В "МБХ медиа" отметили, что на руках у редакции нет самого требования прокуратуры.

На сайте Роскомнадзора сообщается , что доступ к сайту заблокирован по решению Генпрокуратуры "27-321-2018/Ид1339-18" от 20 февраля нынешнего года.

12 декабря 2017 года сообщалось, что сайт российского движения "Открытая Россия", основанного экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, заблокирован на территории РФ как нарушающий законодательство о нежелательных организациях.

"Сайт "Открытая Россия", который ранее был заблокирован на территории РФ как нарушающий законодательство о нежелательных организациях, прекращает работу, его редакция запускает новый проект "МБХ медиа"", - сообщал ранее Ходорковский.