Суд отказал Михаилу Ходорковскому в разблокировке "МБХ Медиа"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы отказался признать по иску экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского незаконной блокировку издания "МБХ Медиа", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Открытой России".

"В Таганском районном суде Москвы прошло заседание по иску Михаила Ходорковского о признании незаконным бездействие Роскомнадзора в отношении сайта "МБХ медиа". Несмотря на все доводы, в разблокировке сайта суд отказал и признал действия РКН законными", - сообщили в пресс-службе организации.

По словам адвоката Сергея Бадамшина, когда Генпрокуратура потребовала заблокировать "МБХ медиа", ведомство привело определенные материалы, которые нужно удалить. Эти требования, пояснил юрист, были выполнены.

"МБХ медиа" эту информацию удалило, что является основанием для разблокировки сайта. Соответствующее уведомление подали в Роскомнадзор, но он отказал нам в восстановлении доступа и продолжает блокировать "МБХ медиа. После этого в суд и был подан иск о бездействии Роскомнадзора", - сказал адвокат.

Бадамшин утверждает, что "прокуратура и Роскомнадзор не могут сформулировать претензии к тому контенту и той информации, которую нужно удалить". По его словам, ведомствам недостаточно той информации, которую с сайта уже удалили - эти материалы они называют "лишь примерами".

На решение Таганского суда планируется подать апелляционную жалобу, добавили в "Открытой России".

Блокировка "МБХ Медиа"

Сайт "МБХ Медиа" был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры 21 февраля 2018 года.

В декабре 2017 года на территории РФ как нарушающий законодательство о нежелательных организация был заблокирован сайт "Открытой России", основанной Ходорковским. После этого организация запустила новый проект - "МБХ Медиа".