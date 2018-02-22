Российских офицеров снабдили телефонами отечественного производства за 115 тысяч рублей

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Офицерам Вооруженных сил России, имеющим допуск к документам высшей категории секретности, начали раздавать защищенные мобильные телефоны отечественного производства М-663С "Атлас" стоимостью 115 тысяч рублей, пишут в четверг "Известия".

Аппараты изготовлены на ФГУП "Научно-технический центр "Атлас". Они имеют металлопластиковый корпус с сапфировым стеклом, цветной дисплей и MP3-плеер, говорится в публикации. Устройства выдерживают перепад температур от минус 20 до плюс 50 градусов, а также получасовое погружение в воду на метровую глубину.

Телефон может выходить на зашифрованные линии через обычные сети мобильной связи, используя для этого SIM-карты "Мегафона". При этом защищен только речевой канал, в отличие от SMS и других видов передачи данных.

Всего в год производится около сотни таких телефонов, их сборка производится вручную и занимает около четырех месяцев.