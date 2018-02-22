Путин 23 февраля вручит Звезду Героя родственникам погибшего в Сирии летчика

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле в пятницу, 23 февраля, состоится церемония вручения государственных наград Российской Федерации, приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба Кремля.

"В частности, Путин передаст "Золотую Звезду" Героя Российской Федерации родственникам погибшего в Сирии военного летчика гвардии майора Романа Николаевича Филиппова", - говорится в сообщении пресс-службы

Помимо этого, как сообщается, "президент России вручит орден Ушакова тяжелому авианесущему крейсеру "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", орден Нахимова - гвардейскому ракетному крейсеру "Варяг", орден Суворова - Краснознаменному Южному военному округу".

Путин также кратко пообщается с участниками детско-юношеского движения "Юнармия", которые будут присутствовать на церемонии вручения государственных наград, добавили в пресс-службе.

3 февраля боевики в Сирии сбили из переносного зенитного ракетного комплекса российский штурмовик Су-25СМ, который совершал облет зоны деэскалации "Идлиб". Филипов катапультировался, вступил в бой, а затем подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Ему посмертно присвоено звание Героя России.

По факту гибели Филипова российские военные следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство", сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.