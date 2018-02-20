В России возбудили дело об убийстве летчика сбитого в Сирии Су-25

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - По факту гибели пилота Су-25 Романа Филипова, сбитого в Сирии, российские военные следователи возбуждено уголовное дело по статье "убийство", сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"В связи с гибелью майора Филипова военно-следственными органами СК России была проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что в ходе следствия планируется задействовать международные каналы сотрудничества правоохранительных органов. "Не исключено, что будет запрошена правовая помощь со стороны компетентных органов ряда зарубежных стран, в том числе Сирии и Турции", - подчеркнул собеседник агентства.

3 февраля при совершении облета зоны деэскалации Идлиб в Сирии российский штурмовик Су-25, который пилотировал майор Филипов, был сбит террористами, предположительно из ПЗРК. Пилот успел катапультироваться, однако, оказавшись в контролируемой боевиками зоне, вступил в неравный бой, а затем подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Ему посмертно присвоено звание Героя России.