Минобороны РФ подтвердило самоподрыв летчика сбитого в Сирии Су-25

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Погибший 3 февраля в бою с террористами в Сирии замкомандира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов посмертно представлен министром обороны Сергеем Шойгу к присвоению звания Героя России, сообщает Минобороны.

"При выполнении 3 февраля облета зоны деэскалации "Идлиб" для контроля режима прекращения огня, ведущий в паре российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного террористам населенного пункта Телль-Дебес,Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой, отмечает Минобороны.

Филипов представлен Шойгу к присвоению звания Герой России посмертно, говорится в сообщении.

3 февраля боевики сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) российский штурмовик Су-25, который совершал облет зоны деэскалации "Идлиб". Летчик катапультировался, но погиб в бою с террористами.

В ответ на это российские военные уничтожили три десятка боевиков "Джабхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация) групповым ударом высокоточного оружия.

Су-25 в Сирии

Штурмовик Су-25 предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов в условиях визуальной видимости днем и ночью, а также малоскоростных воздушных целей. Замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов сообщал, что в Сирии применяются модернизированные штурмовики Су-25СМ.

До инцидента с Су-25 официально сообщалось, что за время военной операции в Сирии Россия потеряла четыре самолета и пять вертолетов.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Боевая авиация России поддерживает наземные операции сирийской армии против террористических группировок. В декабре официально заявлено о существенном сокращении российской группировки в Сирии.