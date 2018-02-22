Человеческие останки найдены в сгоревшем два дня назад швейном цехе в Иваново

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - На месте пожара в швейном цехе в Иваново, который произошел 20 февраля, обнаружены останки человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Там отметили, что останки могут принадлежать одному из сотрудников сгоревшего цеха.

На месте обнаружения останков работают криминалисты регионального СУ СКР, а также служба дознания главного управления МЧС России по Ивановской области.

Как сообщалось, 20 февраля в трехэтажном здании на улице Полякова, где располагался цех по пошиву подушек, произошел пожар. Из здания были эвакуированы 50 человек. В результате пожара одна женщина погибла, два человека госпитализированы с ожогами - один в тяжелом состоянии, один в состоянии средней тяжести.

Кроме того, сообщалось о двух женщинах из числа сотрудниц производственного цеха в Иваново, местонахождение которых пока установить не удалось.

В настоящее время следователи рассматривают две основные версии происшедшего: неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ (неосторожное обращение с огнем, повлекшее смерть человека).