Квартира майнера криптовалют загорелась в Томске

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в одной из квартир десятиэтажного панельного дома на улице Дизайнеров в Томске, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главного управления МЧС по региону в четверг.
"В однокомнатной квартире на втором этаже повреждено несколько единиц оргтехники. Никто не пострадал", - сказал представитель МЧС.
По его словам в тушении было задействовано три единицы техники и десять человек.
В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что в квартире загорелись фермы для майнинга криптовалют.
Данная информация подтверждается фотографиями очевидцев, которые появились в интернете.