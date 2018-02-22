Квартира майнера криптовалют загорелась в Томске

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в одной из квартир десятиэтажного панельного дома на улице Дизайнеров в Томске, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главного управления МЧС по региону в четверг.

"В однокомнатной квартире на втором этаже повреждено несколько единиц оргтехники. Никто не пострадал", - сказал представитель МЧС.

По его словам в тушении было задействовано три единицы техники и десять человек.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что в квартире загорелись фермы для майнинга криптовалют.

Данная информация подтверждается фотографиями очевидцев, которые появились в интернете.