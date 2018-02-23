ЛДПР потребует лишить "Дождь" аккредитации в Думе после обвинений в домогательствах

Москва. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Фракция ЛДПР на ближайшем заседании Совета Думы 1 марта намерена поставить вопрос о лишении думской аккредитации представителей телеканала "Дождь", сообщил вице-спикер от фракции либерал-демократов Игорь Лебедев.

Кроме того, по его словам, будет подготовлено обращение в правоохранительные органы в связи с "провокационными" обвинениями в адрес главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.

"1 марта на Совете Думы мы поставим вопрос о лишении аккредитации в Госдуме всех представителей телеканала "Дождь" - как в свое время были лишены аккредитации представители СМИ-иноагентов в ответ на действия против телекомпании RT", - заявил Лебедев журналистам в пятницу.

В программе телеканала "Дождь" в четверг во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским парламентский корреспондент сообщила политику, что Слуцкий "пристает к девушкам-журналисткам", сославшись при этом на информацию, полученную на условиях анонимности от коллег.

Слуцкий является членом фракции ЛДПР.

По словам вице-спикера, СМИ не вправе выдвигать подобные обвинения, "если они не имеют подтверждений, доказательств и фактов". "Если подобные доказательства есть - предъявляйте их. А если это просто голословные обвинения, то должны быть, как минимум, принесены извинения", - сказал Лебедев.

Парламентарий предупредил, что "в любом случае мы будем добиваться определенных мер и санкций (в отношении "Дождя" - ИФ); будем защищать коллегу и товарища по партии всеми доступными парламентскими способами".

"Кроме того, мы направим письмо в адрес правоохранительных органов, поскольку в подобных обвинениях усматриваются нарушения уголовного законодательства. Не могут подобные высказывания оставаться безнаказанными", - добавил он.

Лебедев заявил о "провокационном и срежиссированном характере всей этой кампании по поиску российских вайнштейнов".

Знаменитый американский продюсер Харви Вайнштейн был обвинен в сексуальных домогательствах, целый ряд голливудских звезд подтвердил правдивость этих обвинений.

Сам Слуцкий прокомментировал ситуацию на своей страничке в Facebook.

"Уверен, что руководство Государственной думы и нашей фракции разберется в ситуации и даст предельно жесткую оценку авторам этого поклепа. А сам я в ближайшее время встречусь со всеми представительницами журналистского пула Госдумы. Не думаю, что кто-то из них принимал непосредственное участие в подготовке этой грязной информационной кампании, но все же хочу лично в этом убедиться", - пишет он.