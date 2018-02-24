МИД РФ увидел в законе о Донбассе условия для захвата неконтролируемых Киевом территорий

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Практическое применение вступившего на Украине в силу "закона о реинтеграции Донбасса" грозит рисками серьезной эскалации обстановки на юго-востоке и легализует использование украинской армии против мирного населения, считают в российском МИДе. Москва рассчитывает, что западные кураторы сумеют повлиять на Киев, чтобы не допустить эскалации, говорится в комментарии на сайте ведомства.

"24 февраля 2018 г. вступил в силу скандальный закон о так называемой "реинтеграции Донбасса". Тем самым в Киеве окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на Юго-Востоке Украины (. . .) Подписав упомянутый закон, Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки "партии войны". Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет. Напротив, документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения", - заявляют в МИД РФ.

Как сообщалось, 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Накануне документ был опубликован в парламентском издании "Голос Украины".

Как сообщил ранее на этой неделе начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, для реализации закона о реинтеграции Донбасса будет изменен формат антитеррористической операции (АТО). Она превратится в операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.

"Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил. Это предусматривает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал Муженко в интервью "Радио Свобода".

По его словам, это позволит систематизировать задействование подразделений ВСУ и подразделений и сил других составляющих сектора безопасности, "более эффективно и в рамках правового поля применять ВСУ". Возглавит штаб Объединенных сил "человек с боевым опытом".