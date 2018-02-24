Что произошло за день: суббота, 24 февраля

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сирийские активисты сообщили, что еще два российских истребителя пятого поколения Су-57 прибыли на авиабазу Хмеймим. Ранее на этой неделе информированные источники подтвердили "Интерфаксу", что в Сирию прилетели два Су-57. Таким образом, в составе российской группировки в Сирии могут быть четыре истребителя пятого поколения.

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил о возвращении в Россию первого предпринимателя из составленного им списка бизнесменов, желающих вернуться на родину, но скрывающихся от правосудия в Великобритании.

- Тульский избирком разместил на сайте комиссии "данные о явке" на предстоящих президентских выборах. В Центризбиркоме пояснили, что цифры были получены в ходе тренировки по подготовке к выборам и их опубликовали по ошибке.

- Россиянин Александр Большунов завоевал серебряную медаль в лыжном забеге на 50 км в рамках зимних Игр-2018 в Пхенчхане. Еще один россиянин, Андрей Ларьков – третий.

- Фильм Алексея Германа-младшего "Довлатов" получил награду независимого жюри Берлинского кинофестиваля. Кроме того, десктоп-триллер Тимура Бекмамбетова "Профиль" получил приз зрительских симпатий. "Довлатов" представлен и в основном конкурсе Берлинале, итоги которого будут объявлены позднее сегодня.

- Спортивный арбитражный суд аннулировал результаты бобслеистки Надежды Сергеевой, в пробе которой был обнаружен запрещенный препарат. Спортсменка лишена аккредитации зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.