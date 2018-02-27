Число жертв автоаварии в Башкирии возросло до девяти

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Девять человек погибли, по уточненным данным, в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Иглинском районе Башкирии, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГИБДД по республике.

"Имеется информация о девяти погибших", - сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе Минздрава Башкирии агентству сообщили, что после ДТП, по предварительным данным, трое пострадавших с различными травмами госпитализированы в ближайшие больницы. "Все взрослые, состояние у всех - средней тяжести", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее во вторник в пресс-службе УГИБДД по республике "Интерфаксу" сообщили, что в результате ДТП погибли пять человек. "На федеральной автодороге М5 на 1546 км, близ Улу-Теляка, по предварительной информации, столкнулись грузовик "Ман" и микроавтобус "Мерседес Спринтер". В салоне автобуса могло находиться 12 пассажиров. Имеется информация о пяти погибших", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь, информированный источник сообщал агентству "Интерфакс" о шести погибших.